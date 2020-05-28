Mazıdağı'nda camiler dezenfekte edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde cuma namazı öncesinde camiler ve namaz kılınacak alanlar dezenfekte edildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından cami ve mescitler geçici bir süreliğine kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yarın camiler yeniden ibadete açılacak. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri Mazıdağı ilçesinde bulunan 6 camide dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan cuma namazı, yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı olan camilerde kılınacak. Camilerde abdesthane şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak. Maske takma zorunlu olacak, maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

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