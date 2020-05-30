Mardin’de elektrik panosuna dadanan hırsızlar polisler tarafından yakalandı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik panosuna giren hırsızlar polisler tarafından kısa sürede yakalandı.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki Tr 260 bölgesinde bulunan baks panolarına giren hırsızlar bakır kabloları çaldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sonucu pano hırsızları yakalandı. Polis ekipleri tarafından hırsızların çaldığı bakır kabloların TEDAŞ’a teslim edilmek üzere Kızıltepe İlçe Emniyet Amirliğine götürüldüğü öğrenildi.

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