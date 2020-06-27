Mardin’de baba ve oğul aynı okulda YKS’ye girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de baba ve oğul aynı okulda YKS’ye girdi

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi.

Mardin’de baba ve oğul aynı okulda YKS’ye girdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı YKS’nin ilk oturumu olan TYT sosyal mesafe kurallarına göre başladı. Binlerce öğrenci ailesi ile birlikte sınava gelirken Kızıltepeli iş adamı 58 yaşındaki Metin ve 18 yaşındaki Eren Yükseloğlu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde birlikte YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girdi.
Oğlu ile birlikte sınav heyecanı yaşayacaklarını anlatan Metin Yükseloğlu, "İlk önce bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Oğlumla beraber aynı sınava giriyoruz" dedi.
Babası ile birlikte sınava hazırlandıklarını belirten Eren Yükseloğlu, “Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babamla birlikte sınava gireceğiz, heyecanlıyız. Garip bir durum. Ben çalışırken arada babam yardımcı oldu. Arada ben de ona yardımcı oldum tabi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşışan araç alev aldı
YEREL HABERLER Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşışan araç alev ...
Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Mardin'in 12 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER Mardin'in 12 mahallesinde elektrik kesintisi ...
Nusaybin'de parklar ve 4 cami 14 gün boyunca kapatıldı
YEREL HABERLER Nusaybin'de parklar ve 4 cami 14 gün boyunca ...
Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı ...
Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler ...
Beyazsu´da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim
YEREL HABERLER Beyazsu´da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim
Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar
YEREL HABERLER Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X