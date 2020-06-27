Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda sağ ele geçirilen 'Zana Mardin' kod adlı PKK'lı terörist Zilan Demir'in, 'Bagok' kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Derik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda sağ ele geçirilen PKK'lı terörist 'Zana Mardin' kod adlı PKK'lı terörist Zilan Demir'in bombacı olduğu ortaya çıktı. Operasyona ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristin sorgusunun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:<br>"İl Jandarma Komutanlığı'nca, sözde Gap-Rıha kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile yapılan arazi taraması esnasında kameralarına takılan bir şahsın üzerinde sırt çantalı, silahlı olduğunun tespit edilmesine üzerine bölgeye sevk edilen komando birlikleri Mardin-Şanlıurfa sınırında Yenidardağan Mahallesi kırsalında temas kurulan ve bölücü terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen şahsa 'teslim ol' çağrısı bulunduğu, bölücü terör örgütü mensubu teröristin çağrıya uyarak silahı ile birlikte teslim olmuştur. Gözaltına alınan bölücü terör örgütü mensubunun yapılan sorgulamasında, Zana Mardin kod adlı Zilan Demir olduğu sözde Bagok kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ve yapılan üst aramasında, Kalaşnikof tüfeği, 2 el bombası, 3 şarjör, 90 adet mermi, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ<br>2020-06-27 19:33:46<br>

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