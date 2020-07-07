Mardin'de 4 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Mardin'de 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ayrı evde yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatıldığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet tabanca, 14 adet tabanca mermisi, 2 bilgisayar ve 3 telefon ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.