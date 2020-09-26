Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında fırınları denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Covid19 tedbirleri kapsamında merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerde bulundu. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentte hizmet veren fırınlarda denetim yapan ekipler, fırın sahipleri ve çalışanlara pandemi sürecinde alınan tedbirler hatırlatılarak yayınlanan genelgeler hakkında bilgilendirme bulundu.

Tedbirlere karşı ilgisiz davranış sergileyen bazı fırınlara uyarılarda bulunuldu. Gramaj, eldiven, bone, ürünlerin son kullanım tarihleri kontrol edilirken hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

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