Çöp yatağına dönen Zergan Deresi temizleniyor

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi, evsel atık yüzünden çöp yığınına dönerken Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle dereyi temizleme çalışması başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi içerisinden geçen Zergan Deresinde Kızıltepe Belediyesi ve Devlet Su İşleri temizlik çalışması yaptı. Biriken evsel katı atıklar ve oluşan çamur yığınları kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşındı. Dereye atılan ve derede birikerek görüntü ile su kirliliğine neden olan atık maddeler temizleniyor. Böylelikle hem görüntü kirliliği hem de rahatsız edici kokunun önüne geçileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.