Mardin'de epilepsi hastası 6 gündür kayıp

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Ramazan Ay'dan (47), 6 gündür haber alınamıyor.
Kızıltepe ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Ramazan Ay, 11 Ekim'de, Yeni Mahalle'deki evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Ay'ın kardeşi Fehmi Ay, "Ağabeyim epilepsi hastası. Evden çıktı ve geri dönmedi. Biz de emniyete başvurduk. Arama çalışmaları sürüyor. Herkesten destek bekliyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2020-10-17 10:10:10
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