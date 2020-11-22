Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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