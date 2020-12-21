Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi

MARDİN (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polisler, üzerinde 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler giydi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, HDP´li vekillerle tartışmış,"Ohhh, paralar PKK´ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh" dedi. Sosyal medyada ilgi gören Soylu´nun sözlerine emniyet müdürlüklerinden de destek geldi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarına üzerinde `Ohhh ohhh´ yazılı tişörtler dağıttı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun konuşmayı yaptığı tarihin de yer aldığı tişörtü giyen polis memurlarının fotoğrafları, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, '38.20: Merkez, Merkez: Merkez dinlemede', '38.20: Paralar PKK gitmiyor. Terörle Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Merkez: Ohh ohh takip ettim' telsiz konuşması mesajıyla paylaşıldı. DHA-Genel Türkiye-Mardin
2020-12-21 17:10:19
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