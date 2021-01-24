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Vali Demirtaş, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti

DHA

Vali Demirtaş, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti


Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, evlerine kalan Mardinlilere teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Tedbirler kapsamında, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. 
Vali Mahmut Demirtaş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlerinde kalan Mardinlilere teşekkür ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, sağlığımızı korumak amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyarak, evlerinizde kaldığınız için teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-24 15:57:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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