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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de risk oluşturan okulun yıkımına başlandı

İHA

Mardin'de risk oluşturan okulun yıkımına başlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan kültür varlığı taşımayan, bulunduğu alanın dokusuna aykırı bir görünüm sergileyen ve risk oluşturan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulunun yıkımına başlandı.
Diyarbakır Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 16 Eylül 2010 tarihinde alınan kararla ile kültür varlığı taşımadığı, bulunduğu alanın geleneksel dokusuna aykırı bir görünüm sergilediği ve çok eski bir yapı olmasından dolayı oluşturduğu risk nedeniyle yıkılmasına karar verilen merkez Artuklu ilçesi Gül Mahallesinde bulunan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulunun yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında okulun etrafına güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların, inşaat alanına girmesi engellendi. Okula ait malzemelerin sökümü ve taşınmasının ardından bina tamamen yıkılacak.
Yıkım işleminin ardından koruma amaçlı imar planına uygun olarak ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile yapılacak ortak görüşmelerle onaylanacak projeler doğrultusunda ilgili alanda çalışmalar başlatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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