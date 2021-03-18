Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi 

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'de, Derik Kaymakamlığı'nın desteğiyle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmenleri, işaret diliyle klip hazırladı.
Derik ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi'nin müzik, Türk işaret dili ve fotoğrafçılık kurslarının ortak hazırladığı 'Çanakkale geçilmedi, geçilmez' vurgusuyla klip yayınlandı. Klipte rol alan kursiyer ve müzisyenler, bir araya gelerek, Türk bayrağındaki ay yıldızı oluşturdu, 'Çanakkale Destanı' türküsü de işaret diliyle anlatıldı. Hükümet konağı bahçesinde çekilen klipte, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün öz geçmişi de yazılı olarak yansıtıldı.
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-03-18 10:52:22
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