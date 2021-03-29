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Mardin'in 'kadrolu eşekleri' iş başında Temizlik araçlarının giremediği dar sokaklar 'kadrolu eşeklere' emanet Artuklu ilçesinde bulunan '47 kadrolu eşek' yaklaşık 10 yıllık mesailerinin ardından 'emekliliğin' tadını çıkarıyor

İHA

Mardin'in 'kadrolu eşekleri' iş başında Temizlik araçlarının giremediği dar sokaklar 'kadrolu eşeklere' emanet Artuklu ilçesinde bulunan '47 kadrolu eşek' yaklaşık 10 yıllık mesailerinin ardından 'emekliliğin' tadını çıkarıyor

Mardin’de temizlik işlerinde kullanılan 'kadrolu eşekler' araçların giremediği dar sokaklarda ekiplerin yardımına koşmaya devam ediyor. Mevcutta 47 adet bulunan 'kadrolu eşekler' 810 yıllık çalışmalarının ardından 'emekliliğe' ayrılıyor.
Mardin’in Artuklu ilçesinde dar sokaklara temizlik araçlarının girememesi nedeniyle belediyede temizlik işlerinde görevli kadrolu eşekler şehrin dar sokaklarında mesailerini sürdürüyor. Halihazırda 47 eşeğin çalıştığı Artuklu ilçesinde kadrolu eşekler 810 yıllık mesailerinin ardından emekliliğe ayrılıyor. Eşeklerin bakamına, emekliliklerinin ardından özel bir merkezde devam ediliyor.
Kadrolu eşeklerin 810 yıl çalıştıktan sonra emekli edildiklerini belirten Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Kontrol Çavuşu Bülent Kavak, şu anda 47 tane kadrolu eşeğin olduğunu söyledi. Kavak, "Sabah 07.00’da çıkıyorlar, saat 10.00’da dinlenmeye geliyorlar. Saat 13.00'da tekrar çıkarıp 17.00'a kadar çalışıyorlar. Eşeklerin çalışma süresi yaklaşık 10 yıl. Bizim ayrı bir barınağımız var, eşekleri orada besliyoruz" dedi.

"Eşeklere veda töreni düzenliyoruz"
Emekliliği gelen eşeklere veda töreni düzenlediklerini belirten Kavak, "Muz olsun, karpuz olsun böyle bir veda yapıyoruz arkadaşlarla kendi aramızda. Veda töreninin ardından emekli ediyoruz. Bizim bakıcımız var, emekli olan eşeklerin bakımına ayrı bir yerde devam ediyoruz. Eşeklerden ayrılmak zor oluyor. Ailelerimizden daha çok onlarla vakit geçiriyoruz. Bizi, sesimizi tanıyorlar, sürekli beraber olduğumuz için. Bazı arkadaşlarımız var, sabahleyin geldiklerinde tavlaya merkebi çıkardığı zaman isim veriyor, sesleniyor. Tavlanın kapısına geliyor, kendiliğinden çıkıyor. Çiko var Karaoğlan var, değişik isimlerle sesleniyorlar. İşçiler kendileri isim veriyor onlara, sesleniyorlar eşek de geliyor. Emeklilik zamanında arkadaşlarımızdan bazıları ağlıyor. Ölene kadar onlara bakıyoruz. Serbest bırakmıyoruz, eşekleri ayrı bir yerde tutup bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl emekli olacak 3 tane eşeğimiz var" diye konuştu.
Temizlik görevlisi Tekin Sebuktekin de çalışma hayatı boyunca toplamda 3 eşek değiştirdiğini, yanlarında çalışan eşeklere alıştıklarını ve ayrılınca üzüldüklerini belirtti. Sebuktekin, emekli olunca da gidip eşeğine bakacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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