Kızıltepe’de yetim ve öksüz büyüyen esnafın kurduğu dernek 1000 aileye gıda kolisi dağıtacak

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çoğu yetim ve öksüz büyüyen esnafın kurduğu ‘Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği’ Ramazan ayında 1000 aileye gıda paketi dağıtacak.

Yetim ve öksüz büyüyenlerin kurduğu ‘Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği’ hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor. Kuruldukları günden beri binlerce aileye umut olan dernek Ramazan ayı boyunca da bin aileye gıda paketi dağıtacak.



“Hayırda köprü oluyoruz”

Dağıtılacak paketin içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğunu ifade eden dernek başkanı Sadettin Kandemir, paketin maliyetinin 400 TL olduğunu söyledi. Kandemir, “Hayır severlerin ve bizim kendi üyelerimizin yapmış olduğu yardımları yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biz bir nevi hayırda köprü oluyoruz. Ramazan ayının başından beri yaklaşık 300 aileye yardım yaptık. İnşallah hayır severlerin sayesinde 1000 aileye ulaşacağız. İnşallah ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmayacak” dedi.

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