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Tanju Çolak, Mardin'in şampiyon takımını ziyaret etti

DHA

Tanju Çolak, Mardin'in şampiyon takımını ziyaret etti


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)ESKİ milli futbolcu Tanju Çolak, Nevşehir´in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2021 Junior Cup Turnuvası´nda, 9 ve 11 yaş gruplarında şampiyon, 12 yaş grubunda da 2'nci olan Asursporlu futbolcuları tebrik etmek için Mardin'e geldi. Çolak, "Çok yetenekli futbolcular var, görmek lazım. Ortaya çıkarmak lazım, kucaklamak lazım" dedi.
Asurspor Kulübü Başkanı Amir Zeyneloğlu´nun daveti üzerine Mardin´e gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak, bir süre önce Ürgüp´te yapılan 2021 Junior Cup Turnuvası´nda şampiyon olan futbolcuların kupa ve madalyalarını verdi. Çolak, turnuvada en iyi futbolcu seçilen 9 yaşındaki Beşir Zeyneloğlu´na da kupasını verirken, "Bu çocuk geleceğin Messi´si" dedi.
Mardin 21 Kasım Stadı´nda yapılan çift kale maçı da takip eden Çolak, "Artık Türk yetenekleri, Türk futbolcuları, milli sporcular yetişmiyor. Ama ben biliyorum ki, Güneydoğu'da, Doğu'da, özellikle Mardin'in suyunu içen güzel çocuklar var. Futbolcu olabilecek yetenekte kaliteli oyuncularımız var. Ben bu çocukları mutlu etmek için buraya geldim. Niye geldim? Çünkü onlarda şampiyonluk ruhu var. Burada kaliteli, vasıflı oyuncular var. Ben buradan Asurspor Kulüp Başkanı kardeşime sevgilerimi sunuyorum. Çünkü bu kolay bir şey değil. Emek vermiş. Kulüp Başkanı Amir kardeşim beni aradı, geldim. Bu futbolcuları nasıl mutlu edebiliriz, nasıl onore edebiliriz, nasıl yarınlara hazırlarız düşüncesiyle hareket eden bir ağabeyleriyim. Hocalarıyım. Bu çocukları mutlu etmek için buradayım" diye konuştu.
'ÇOCUKLARI DAĞDAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KURULMUŞ'
Çocukları kucaklamak gerektiğini dile getiren Çolak, "Bu çocukları oradan, buradan, dağdan uzaklaştırmak için, Asurspor kurulmuş ve güzellikler sunulmuş. Daha geçen hafta Ürgüp´te 10 yaş grubunda Türkiye şampiyonu olmuşlar. Çok yetenekli futbolcular var, görmek lazım. Ortaya çıkarmak lazım, kucaklamak lazım. Biz bugün buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kardeşlerimizin tamamının aklında bir şey var; topçu olmak. Yani ağaç yaşken eğilir. Atatürk ne demiş; 'Ben sporcunun ahlaklısını severim.' Bunların hepsi ahlaklı. Hepsi kaliteli, hepsi birbirinden güzel çocuklar. Biz bunları güzel eğitmeliyiz. Yarınlara hazırlamalıyız. Çocukları dağa yollamaktansa, işte sporla uğraştırmak lazım. Kültür ve spor yönünden yarınlara hazırlamak lazım. Mutluluk çok önemli, huzur çok önemli, sağlık çok önemli. Şimdi bu çocuklar yarın ne diyecekler? Tanju Çolak geldi bize, madalya verdi. Bizi kucakladı. Bizimle fotoğraf çektirdi" dedi
Asurspor Kulüp Başkanı Amir Zeyneloğlu ise kulüplerinin henüz çok yeni olduğunu belirterek, "19 futbolcuyla Kapadokya Ürgüp Turnuvası´na gittik. 2010 ve 2012 yaş grubunda şampiyon olduk. 2009 yaş grubunda da 2´nci olduk ve turnuvanın en yetenekli futbolcusu da futbolcumuz Beşir Zeyneloğlu seçildi. 8 futbolcumuza talip çıktı. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Turnuvanın en yetenekli futbolcusu seçilen Beşir Zeyneloğlu ise çok mutlu olduğunu, günün birinde Paris Saint Germain´de top koşturmak istediğini söyledi.:DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-06-18 11:48:09

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