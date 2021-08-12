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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim

DHA

Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)ADANA´nın Seyhan ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Bedran Doğan (61), koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşımı da yaptırmıştım. Aşımı olmasaydım eğer, bugün hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Aşılarınızı olun" dedi.
Seyhan´da ayakkabı boyacılığı yapan Bedran Doğan, koronavirüs salgınından korunmak için iki doz aşısını yaptırdı. Üçüncü doz için de randevu alan Doğan, 7 Ağustos'ta koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Doğan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, aşı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyledi ve aşı çağrısında bulundu.
'ÇOK TEHLİKELİ BİR HASTALIK, KİMSE AŞISINI İHMAL ETMESİN'
Bedran Doğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"7 Ağustos'ta Covid-19'a yakalandım. Evde karantinaya alındım. İki aşımı da yaptırmıştım. Şuna dikkat çekmek istiyorum; iki aşımı olmasaydım eğer, bugün hastalığı çok çok ağır geçirebilirdim. Aşılarınızı olun. Bu çok sinsi bir hastalık. Allah'a emanetsin. Bazen öyle bir ağrı çöküyor ki insana, kemiklerin, her tarafın sızlıyor. Bağışıklık sisteminin çökmesi böyle bir şey olsa gerek. Öyle bir ağrı, öyle bir sızı var ki, geceleri 1-2 saat ancak uyuyabiliyorum. O da ağrıya dayanamayarak bayılmış mıyım, uyumuş muyum, onu da bilmiyorum. Bu çok tehlikeli bir hastalık. Kimse aşısını ihmal etmesin. Aşılarınızı muhakkak olun. İki doz aşımı olmuştum. Üçüncüye de randevu almıştım ki hastalandım. Bana bir şey olmaz demeyin. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Haliyle insanlara da yakındım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-08-12 09:24:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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