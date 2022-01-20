Mardin Büyükşehir Belediyesinde ek protokol sözleşmesi sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde ek protokol sözleşmesi sevinci

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesinde ek protokol sözleşmesi sevinci

Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU Genel Müdürlüğü ve belediye iştiraki Kent A.Ş şirketi ile Hizmetİş sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol’ için imzalar atılarak iyileştirmeler yapıldı.
Kent A.Ş toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, Hizmetİş sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ve ilgili daire başkanları ile sendika yetkilileri katıldı.
Yeni maddeler dahil edilerek imzalanan ek sözleşmeyle birlikte yürürlükte olan asgari ücrete ek olarak meslek ve unvanlara göre oluşturulan 4 ayrı grupta yapılan zamlarla birlikte çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağlandı. Protokol sözleşmesi Vali Mahmut Demirtaş ve Hizmetİş Sendikası Eşref Cihan arasında ek protokol iş sözleşmesi imzalandı.
Vali Demirtaş, Mardin’de, göreve başladıkları ilk günden itibaren gerek Valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden yoğun bir biçimde sürdürdüklerini belirtti.
“En düşük maaşa yüzde 10 zam yapıldı”
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın tümünde, devletimizin ve milletimizin tek kuruşunun ziyan edilmemesi için tüm mesai arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte titizlikle, kılı kırk yararak çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Vali Demirtaş, şunları söyledi:
“Bu durumun sonucunda geride bıraktığımız bir buçuk yılda, Büyükşehir Belediyemizin yatırım kabiliyetinin arttığını, belediye bütçemizin hatırı sayılır bir seviyeye ulaştığını söyleyebilirim. Bu meyanda Büyükşehir Belediye bütçemizde yaşanan bu iyileşmenin çalışanlarımıza yansıtılması amacıyla, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artışa ve tarafı olduğumuz yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten yeni bir düzenleme yaptık ve taraf sendika ile toplu iş sözleşmemizi revize ettik. Yeni toplu iş sözleşmesine göre; 696 Sayılı KHK kapsamındaki personelimiz ile Hizmet Alımı Personelimiz arasındaki mali ve sosyal farkları giderdik. Skala sistemiyle unvan bazlı ücret düzenlemesini hayata geçirerek, eşit işe eşit ücret sistemine geçtik. Ayrıca ücret konusunda yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi ile asgari ücrete ek olarak meslek ve unvanlara göre dört ayrı gruba, yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ilave ücret artışı gerçekleştireceğiz. Sosyal haklar yönünden yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi ile verilen çocuk yardımını yüzde 70, yemek yardımını yüzde 90, direksiyon primini yüzde 100 ve yakacak yardımını ise yüzde 40 oranlarında arttırıyoruz. Mali ve sosyal haklar yönünden gerçekleştirdiğimiz tüm iyileştirmelerin kıymetli çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Mardin’in kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Demirtaş, “Mardin’imizin tarihten geleceğe taşıdığı gerçek potansiyelini ortaya koymak, tarımda, sanayide, hayvancılıkta, el sanatlarında, ticarette, imalat sanayinde, turizmde, eğitimde, kültürde ve sanatta başa güreşen bir Mardin’den söz edebilmek için önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kent potansiyelinin kent paydaşlarının refahına hizmet etmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürecek; medeniyetlerin kesişim noktası Mardin’imizi layık olduğu konuma mutlaka taşıyacağız. Bu vesileyle mali ve sosyal haklar yönünden gerçekleştirdiğimiz tüm iyileştirmelerin kıymetli çalışanlarımıza bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Hizmetİş sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan’da Vali Demirtaş’a çalışanların mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederek gerçekleşen sözleşme dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derik´te 5 kardeş sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Derik´te 5 kardeş sobadan zehirlendi
Mardin'de kar, sebze halinin çatısını çökertti
YEREL HABERLER Mardin'de kar, sebze halinin çatısını çökertti
Mardin'de tarihi mekanlar beyaz örtü ile süslendi
YEREL HABERLER Mardin'de tarihi mekanlar beyaz örtü ile süslendi
Terör örgütü PKK 28 yıl önce sivil vatandaşları uykusunda katletti Terör örgütü PKK 28 yıl önce çoluk çocuk demeden 21 sivil vatandaşı katletti: Acılar hala hafızalarda
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK 28 yıl önce sivil vatandaşları ...
Nusaybin'de karda mahsur kalan hamile kadının imdadına jandarma ve Belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Nusaybin'de karda mahsur kalan hamile kadının ...
Kar altında halay çektiler İki yıl sonra ilk defa yağan kar vatandaşları sevince boğdu
YEREL HABERLER Kar altında halay çektiler İki yıl sonra ilk defa ...
Yolda kalan ambulans, iş makinesiyle çekildi; Maruf bebek hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yolda kalan ambulans, iş makinesiyle çekildi; Maruf ...
Mardin'de jandarma vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Mardin'de jandarma vatandaşların yanında
Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, gece yarısına kadar karla mücadele çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, gece yarısına kadar ...
Nusaybin'de Vefa Destek Grubu 5 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
YEREL HABERLER Nusaybin'de Vefa Destek Grubu 5 bin kişiye sıcak ...
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
YEREL HABERLER Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne ...
Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı
YEREL HABERLER Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da ...
Jandarmadan yolda mahsur kalanlara gıda yardımı
YEREL HABERLER Jandarmadan yolda mahsur kalanlara gıda yardımı
Vali Demirtaş, yol açma çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, yol açma çalışmalarını inceledi
Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı
Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi
YEREL HABERLER Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe ...
Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Mardin beyaza büründü
YEREL HABERLER Mardin beyaza büründü
Mardin'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Mardin'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Mardin'de evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Mardin'de evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan ...
Mardin´den Resulayn'a gıda ve ilaç yardımı
YEREL HABERLER Mardin´den Resulayn'a gıda ve ilaç yardımı
Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü Şehit Babası Şehmuz Kaya: “Kürdistan diye bir şey yok burası Türkiye Cumhuriyeti”
YEREL HABERLER Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin ...
Asayiş ekiplerinden tulumlu hırsızlara operasyon
YEREL HABERLER Asayiş ekiplerinden tulumlu hırsızlara operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.