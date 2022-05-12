Kızıltepe'de bir eve yıldırım isabet etti

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düşen yıldırım bir eve isabet etti.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Dokane köyünde düşen yıldırım bir eve isabet etti. Evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Eve gelen ev sakinleri yarık ve izleri görünce şaşkına uğradı. Yıldırım düşmesiyle birlikte Kızıltepe ilçe merkezinde de gürültü şiddetli bir şekilde hissedildi.

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