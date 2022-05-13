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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de bal üreticilerine 2 milyon 153 bin liralık destek

İHA

Mardin'de bal üreticilerine sağlanan 2 milyon 153 bin liralık destek nedeniyle düzenlenen törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bizim Mardin Dargeçit'ten vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Tüm Türkiye'ye vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Türkiye artık geçmişin Türkiye'si değil. Artık o deli gömleğini bu millet yırtıyor" dedi.

Mardin’de bal üreticilerine 2 milyon 153 bin liralık destek

Mardin'de bal üreticilerine sağlanan 2 milyon 153 bin liralık destek nedeniyle düzenlenen törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bizim Mardin Dargeçit’ten vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Tüm Türkiye’ye vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Türkiye artık geçmişin Türkiye’si değil. Artık o deli gömleğini bu millet yırtıyor" dedi.
Programı çerçevesinde ilk olarak Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyet, Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra Vali Demirtaş ile kentte yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerini görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyete nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Gizligider, daha sonra Vali Demirtaş ile birlikte “Dargeçit’te Kadınlar Baş Üretiyor Projesi”nde arıcılık malzemesi dağıtım törenine katılmak üzere Dargeçit ilçesine geçti.

Bal üreticilerine 2 milyon 153 bin liralık destek
Dargeçit'te bir düğün salonunda Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle bal üretiminin artırılması amacıyla bal üreticilerine bin 500 kovan, 50 bal sağım makinesi ile arıcılık alet ve ekipmanı dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, törende yaptığı konuşmada ilçenin olumsuz konularla anılmasının artık geride kaldığını, en kırsal kesiminde bile kadınların üretim yaptığını söyledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yerel yöneticilerin önemli çalışmalara imza attıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Gizligider, bu çalışmalarla Mardin'in güneydoğunun parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini belirtti.

“Türkiye artık geçmişin Türkiye’si değil”
Kalkınma meselesinin önce kadınlarla başladığını ifade Bakan Yardımcısı Gizligider, kadınların üretim yapmasını önemsediklerini kaydederek şunları söyledi:
“Artık Mardin'in merkezinde de, kırsalında da gündemimiz farklı bizim. Bin yıl önce bu topraklardaki hakimiyetimizde o hilali pırıl pırıl parlattığımız günlere dönüşümüzün müjdesini veriyoruz. Sizlerden istirhamımız lütfen bu misyon ve vizyona, yani 2023, 2053 ve 2071 diyen bu vizyona sahip çıkın. Bizim Mardin Dargeçit’ten vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Tüm Türkiye’ye vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Türkiye artık geçmişin Türkiye’si değil. Artık o deli gömleğini bu millet yırtıyor. Ve bu deli gömleğini yırtmanın bedelini ödüyoruz. Bu deli gömleğini artık Türkiye yırttı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.”
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 2 yılı aşkın süredir nöbet tuttuğunu, dünyanın en güçlüsü olan annelerin evlatlarını söke söke aldığını belirten Gizligider, dünyanın en güçlüsünün anneler olduğunu ifade ederek, vatanına milletine sahip çıkan kadınların emrinde olduklarını söyledi.

17 projeye toplam 27 milyonluk liralık destek
Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Demirtaş ise tarım ve hayvancılık sektörünün kalkınma için gerekli ekonomik girdilerin elde edilmesi bakımından önem taşıyan sektörlerin başında geldiğini, istihdam hacminin genişletilmesinde, iş gücünün dengeli kullanımında ve sosyoekonomik standartların geliştirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Dağıtılan bin 500 kovanın faaliyete girmesiyle yıl sonunda 2 binin üzerinde arı kovanının olacağını ve kadınların burada en güzel balı üreteceğine inandığını aktaran Demirtaş, şunları söyledi:
"Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak son 2 yıldan beri çok ciddi anlamda tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek için ciddi projelere imza attık. Bugün bu projemizin toplam maliyeti 2 milyon 153 bin lira. Bugüne kadar biz yaklaşık 17 ayrı tarım projesini hayata geçirdik. Bunun bize maliyeti yaklaşık 27 milyon lira. İlk defa Mardin'de Büyükşehir Belediyesi tarım alanında bu kadar büyük bir kaynağı çiftçilerimizin hizmetine sunuyor. Bunları Cumhurbaşkanımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz demiyoruz arkadaşlarımızla, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte daha güzel hizmet edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Helali hoş olsun, projelerimiz devam edecek."
Dargeçit'te üretilen balın pazar sorununun olmadığını, belediyenin satış ofislerinde de satılabileceğini kaydeden Demirtaş, "Hiç merak etmeyin, bir gram dahi balınız elde kalmayacak. Yeter ki siz üretin, biz bunu satmaya hazırız" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Vali Demirtaş ve protokol tarafından bal üreticileri kadınlara ekipmanlar dağıtıldı. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ömer Özbay, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, ilgili kamu kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, bal üreticileri ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Dargeçit'teki programının ardından Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde KızıltepeMardin Karayolu Kocalar Mahallesi mevkiinde 128 dekar alan üzerine kurulan fidan üretim alanı ve serasında incelemelerde bulunarak Mardin’den ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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