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Derik´te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı

DHA

Derik´te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada anne ve 2 yaşındaki kızı ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. 
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Riya Kosere Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsü B.S.´nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 ADG 922 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yayaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Azize Sazan (43) ile 2 yaşındaki kızı Arin, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAS
2022-05-18 00:01:59

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