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İstanbul’dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi

İHA

İstanbul’dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi

İstanbul’dan getirilen Afganlar'ın, Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde, sağlık taramaları yapıldıktan sonra deport işlemleri yapılacağı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesine İstanbul’dan getirilen Afganlar, burada jandarma öncülüğünde gerekli tedbirler alınarak, Işıklar Mahallesinde bulunan geçici konaklama tesisine yerleştirildi. 69 Afgan, sağlık taramaları için Midyat Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılarak, deport işlemlerinin ardından İl Göç İdaresinin belirleyeceği sınır kapısından sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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