Geri vites yerine gaza bastı, otomobil kafeye daldı

– Mardin’in Artuklu ilçesinde 19 Mayıs akşamı kafeye dalıp 4 kişinin yaralandığı otomobil kazasının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi´nde 06 EA 4658 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü park halindeyken geri gitmek istedi. Ancak sürücü, vites değiştirmeden gaza basınca araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi.

Talihsiz kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile kafede oturan 2 müşteri hafif yaralandı. Yaralıların, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri gerçekleştirildi. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteriler masalarda her şeyden habersiz bir şekilde beklerken aniden seyir halinde olan bir otomobilin bodrum katta olan kafenin camından içeri girdiği görülüyor.

Otomobilin camdan içeriye girmesiyle birlikte kafenin asma tavanı çöktüğü ve enkaz altında kalan müşteri ve işyeri çalışanlarının kendilerini can havliyle dışarı attığı anlar kameraya yansıdı.

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