Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu

Fenerbahçe Futbol okulların geleneksel ikinci Güneydoğu Anadolu turnuvasında 20102011 ve 20122013 yaş grubunda Mardin Fenerbahçe Futbol okulu şampiyon oldu.

Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin’in 2 farklı yaş grubu ile mücadele ettiği turnuvayı Mardin Futbol Okulu namağlup şampiyon olup, İstanbul’daki Türkiye şampiyonasına gitme hakkı elde etti. Turnuvanın düzenlendiği Mardin’de Fenerbahçe’nin altyapı hocası Mustafa Dülger ve Fenerbahçe Spor okulları sorumlusu Göksu Arı, maçı yerinde takip edip oyuncuları izledi.

Mardin Fenerbahçe Futbol Okulu’nun antrenörü Ferhan Yıldız, uzun zamandır bu turnuvaya hazırlandıklarını söyledi. Yıldız, ”Sporcularımız ilk maçtan som maça kadar şampiyonluğa odaklanmıştı. Nitekim tüm maçlarımızı kazanıp şampiyon olduk. Şimdi çok çalışıp İstanbul'da ki Türkiye şampiyonasına hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye'ye Mardin’de altyapının geliştiğini göstermek. Mardin çocuklarının başarısını tüm Türkiye'ye göstermek, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve Ülke futboluna ahlaklı sporcu kazandırmaktadır. Turnuvaya katılan Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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