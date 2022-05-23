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Bakır işlemeciliği müzikle buluşunca ritimle vuran çekiç sesleri ortaya çıktı Bakıra işlediği şahmeran için 12 bin çekiç darbesini müzik eşliğinde ritimle vuruyor

İHA

Bakır işlemeciliği müzikle buluşunca ritimle vuran çekiç sesleri ortaya çıktı Bakıra işlediği şahmeran için 12 bin çekiç darbesini müzik eşliğinde ritimle vuruyor

Mardin'de varlığını sürdüren bakır işlemeciliği müzikle buluşunca çekiçler ritimle vurulmaya başlandı. Şahmeran çalışması 12 bin çekiç darbesinin ritimli vurulmasıyla ortaya çıktı.
Mardin'de bakırcılık mesleği yaşamaya devam ediyor. Ustalar ellerindeki bakırlara mitolojide yılanların şahı olarak bilinen şahmeranı işlerken Mardin'e özgü reyhani müziği eşliğinde çekiçleri ritimle vuruyor. 39 yaşındaki Abdülhamit Özcan, 17 yıldır babasıyla birlikte bakır işlemeciliği yapıyor. Çocukluğunda hayranlıkla başladığı mesleğe çok sevdiği müziği de ekleyince bakır işlemeciliğinde yeni bir ahenk oluşturdu. Sevdiği Mardin şarkıları, reyhani müziği ve yabancı şarkıların ritmine bakıra işlediği şahmeran için 12 bin çekiç darbesi ile ayak uyduruyor.
Çocukluğundan beri babası ile birlikte bu işi sürdürdüğünü söyleyen bakırcı ustası Abdülhamit Özcan, çalışma yaptığı zamanlarda genelde müzik eşliğinde ritim çıkardığını söyledi. Özcan, “Tabii bu yaptığım müzik de sadece tek bir müzik üzerinde değil, farklı müzikleri de çalıyorum. Aynı zamanda istediğiniz her türlü müziği çalıyorum. Reyhaninin Mardin'in yerli müziği olmasıyla onu bakırla birleştiriyorum. Bu sefer ayrı bir şey çıkıyor. Biraz müziğe ilgim var. Müzik benim hobim olduğu için müziksiz çalışamıyorum. Farklı müzikler çıkmaya başladı. Son zamanlarda onlara bakarak biraz ritim uydurmaya başladım. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin de odağı oluyor. Aynı zamanda onun içinde ritimle bakırcılık yapmayı sürdürüyorum. Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Yaklaşık 17 yıl oldu” dedi.

“Büyük şahmeran 12 bin çekiç darbesinden oluşuyor”
Hayatı boyunca yaptığı bakırları hepsini müzik eşliğinde ritimle işlediğini belirten Özcan, “Müziksiz hiç yapamıyorum. Müziksiz yaptığım bakır yok, hepsini müzik eşliğinde yapıyorum. Birisi Reyhani birisi ve Feyruz'un şarkıları oluyor. Onları çalıyorum, diğer Mardin müziklerini çalıyorum. Mardin düğünlerinde çalınan müzikleri çalıyorum. Burada çok ilgi görüyorum. Sanatçılardan, sanatkarlardan da yerli ve yabancı turistlerden, onlardan da ilgi görüyorum. Onlardan takdir görüyorum aynı zamanda ben de seviniyorum. Kabataslak hesaplarsak 1 milyonun üzerinde bakır işlemesi yapmışımdır. Daha fazla da belki. Çünkü bir şahmeranı yapmak 12 bin çekiç darbesinden oluşuyor. Bunun gibi sayamadığımız nicesi. Her bir şahmeranı yapmak 12 bin çekiç darbesinden, küçük şahmeranı yapmak ise 5 bin çekiç darbesinden bunu müzik eşliğinde yapıyorum” şeklinde konuştu.

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