Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi´nde akşam saatlerinde bahçelerin bulunduğu ağaçlık bölgede ve sulama kanalı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Bölge Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-05-24 19:25:40



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