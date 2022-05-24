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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı, itfaiye kurtardı

DHA

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı, itfaiye kurtardı


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde elektrik tamiratı yapan H.T. (33), iddiaya göre yine onarım için çıktığı 12 metrelik trafo direğinde akıma kapılınca asılı kaldı. H.T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı. 
Olay, ilçeye bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi´nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kırsal mahallelerde elektrik tamiratı yapan H.T., iddiaya göre arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan 12 metrelik trafo direğine çıktı. Bir süre sonra elektrik çarpan H.T., direkte asılı kaldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T. itfaiye ekiplerinin çıkardığı vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Şokta olduğu belirtilen H.T. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-05-24 20:59:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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