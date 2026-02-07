Mardin’de soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk, öldü

Eşini öldüren polis memurunun çocukları konuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin'in (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava çiftin çocukları tanık olarak ifade verdi. Ailenin küçük oğlu A.O.D., "Babam daha önce anneme iki kez silah çekti" d... Daha Fazla Göster Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin'in (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava çiftin çocukları tanık olarak ifade verdi. Ailenin küçük oğlu A.O.D., "Babam daha önce anneme iki kez silah çekti" derken ağabeyi T.D. ise "Babam anneme fiziksel şiddet uygulardı. Daha önce annemi 'Boşanırsan seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini hatırlıyorum" diye konuştu. Daha Az Göster