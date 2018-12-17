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Artık Mardin'in değil, Türkiye'nin Marilyn Monroe'suyum şu anda. Mardin, sabun ve Marilyn Monroe'yu topladığınızda çok güzel bir görüntü oluyor. Sabun için değil, benim için geliyorlar. Yavaş yavaş markama giriyorum. İsim tescilim de onaylanmak üzere. Bu tamamlandıktan sonra ismim 'Mardin Monroe' olacak.