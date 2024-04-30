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        Haberler Dünyadan Margot Robbie arkadaşının nedimesi oldu - Magazin haberleri

        Margot Robbie arkadaşının nedimesi oldu

        Margot Robbie, yakın arkadaşının Avustralya'daki düğününde nedimeler arasındaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:29
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        'Barbie', bu defa nedime oldu. Ünlü oyuncu Margot Robbie, yakın arkadaşı Britt Claxton’ın Avustralya'nın Queensland eyaletinde yapılan düğününe katıldı. 33 yaşındaki Avustralyalı yıldız, gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

        Margot Robbie de diğer nedimeler gibi krem rengi saten bir elbise giydi ve elinde çiçek buketi taşıdı.

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        Gelin Britt Claxton ve damat Maximilian Claxton, düğünlerinden pek çok fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Plajda yapılan düğünden ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı.

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        Bu, 'Margot Robbie'nin ilk nedime oluşu değildi. Ünlü oyuncu, Temmuz 2019'da da bir başka arkadaşının düğününde mavi saten elbisesiyle nedimelik görevini üstlenmişti. Robbie'nin 330 dolarlık elbisesi satış patlaması sonrası internette tükenmişti.

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        Margot Robbie geçen yıl, Greta Gerwig'in yönettiği sarışın oyuncak bebekle ilgili filminin tanıtımını yaparken, Barbie'den ilham alan birçok göz alıcı görünüm sergilemişti. Moda dünyası onun her hareketini takip etmişti.

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        Filmin yarattığı heyecan, Kim Kardashian ve Megan Fox gibi ünlü isimler dahil pek çok kişinin 'Barbiecore' trendini takip etmesini, pembe tonlarla kırmızı halıya çıkmalarını sağlamıştı.

        #Margot Robbie
        #düğün
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