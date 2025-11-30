Mariah Carey 42 bin dolarlık yüzüğünü plastik eldivenin üstüne taktı
Mariah Carey, 20 yıldır hiç çıkarmadığı yüzüğü, yemek yaparken bile plastik eldivenin üstüne taktı. Ünlü şarkıcı için bu yüzüğün özel bir anlamı var
Mariah Carey, Şükran Günü için devasa bir parti hazırlığı yaparken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, hazırlıklarını yaparken, ihtişamlı görünümünden de ödün vermedi.
Beş Grammy ödüllü Mariah Carey, mutfakta yemek yaparken serbest bıraktığı yapılı saçlarının yanı sıra ellerinin görüntüsüyle dikkat çekti.
Mariah Carey'in kelebek yüzüğü yiyeceklerin arasında parıldıyordu. Carey'in ışıltılı yüzüğü bir çift siyah lateks eldivenin üzerinde duruyordu. Ünlü şarkıcı; "Evet, eldiven takıyorum. Tamam mı? İşte bunu seviyorum" dedi.
Kelebek şeklindeki pırlanta yüzüğün değeri 42 bin dolar. 350 milyon dolar servetin sahibi olan iki çocuk annesi sanatçı için 42 bin dolar yüksek bir meblağ değil. Ancak Mariah Carey, bu pırlanta yüzüğü tam 20 yıldır takıyor. Çok mecbur kalmadıkça da asla parmağından çıkarmıyor.
Mariah Carey, model Naomi Campbell'ın No Filter with Naomi adlı programına konuk olduğunda bu konuyu anlatmıştı. Van Cleef and Arpel tasarımı olan yüzüğü parmağından hiç çıkarmadığını söylemişti. Vücudu su topladığı halde ikizleri Monroe ve Moroccan'a hamileyken bile parmağından çıkarmamıştı. Eski eşi Nick Cannon'dan olan ikizleri Nisan 2011'de doğdu.
Ancak hayranlarının sosyal medyada yorumlara akın etmesini sağlayan şey, kişisel koruyucu ekipman ve gösterişin alışılmadık birleşimiydi. Pek çok kişi, lateks eldivenin üstündeki yüzükle dalga geçti.
Mariah Carey, 1990'lardan beri, özellikle de 1997 tarihli 'Butterfly' (Kelebek) albümünün çıkışından bu yana kelebek ışıltısına karşı bir ilgi duyuyor. Bu motif, o zamandan beri Mariah Carey markasının ayrılmaz bir parçası ve hayranları arasında paylaşılan, dile getirilmeyen bir sembol haline geldi.