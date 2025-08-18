Mario Frangoulis'in Bodrum'da çay keyfi
Zimbabve'de dünyaya gelen Yunan tenor Mario Frangoulis, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Tekne tatil yapan Frangoulis, gün boyunca Türk çayı içip arkadaşlarıyla sohbet etti
Giriş: 18.08.2025 - 08:12 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:12
Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Türkiye, bu kez dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis'i ağırladı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mario Frangoulis, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Lüks bir teknede görüntülenen Mario Frangoulis, gün boyunca Türk çayı içip arkadaşlarıyla sohbet etti.
Mario Frangoulis'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ