Mark Cavendish 1 yıl daha uzattı Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, emekliliğini ertelediğini açıkladı. Eddy Merckx'in rekorunu egale ederek Fransa Bisiklet Turu'nda 34 etap galibiyeti alan 38 yaşındaki sporcu, rekoru geliştirmek için de ter dökecek

Fransa Bisiklet Turu’nda 34 etap galibiyeti rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan 38 yaşındaki Britanyalı bisikletçi Mark Cavendish, kariyerini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Bu yılki Fransa Bisiklet Turu’na dramatik bir sakatlıkla veda eden ve rekor kırma şansını yitiren efsanenin geleceği, bisiklet severler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Hayranlarını sevindiren haber takımı Astana’nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Buna göre Cavendish 1 yıl daha profesyonel yarışlarda yer alacak.

Cavendish, 8 Ekim’de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da yarışacak.