Mark Rutte Rusya ile Texas'ı karşılaştırdı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın ekonomisinin ABD'nin Texas eyaletiyle denk olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı.

Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Prag Savunma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Çin'in ordularını güçlendirmek ve modernize etmek için büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Rutte, "Bu sadece Moskova'daki veya dün Pekin'deki gibi büyük askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, agresif bir şekilde nüfuzlarını kullanmak, küresel düzeni yeniden şekillendirmek ve özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmak için yapılıyor." dedi.

REKLAM

Rutte, NATO olarak "naif" olmamaları gerektiğini, bu eğilimin yakında değişmeyeceğinin altını çizerek, Rusya'nın gelecekte Avrupa ve dünyada "istikrarı bozan ve çatışmacı bir güç" olmaya devam edeceğini söyledi.

NATO olarak önceliklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmaları olduğunu belirten Rutte, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

Rutte, NATO ülkelerinin yeterince savunma üretimi yapmadığına işaret etti.