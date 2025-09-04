Habertürk
        Mark Rutte Rusya ile Texas'ı karşılaştırdı

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile ABD'nin Texas eyaletinin ekonomilerinin denk olduğunu ifade ederken "Bence Putin'i bu kadar güçlü hâle getirmekten vazgeçmeliyiz. O, Texas Valisi'dir, daha fazlası değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 21:44 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:44
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın ekonomisinin ABD'nin Texas eyaletiyle denk olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı.

        Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Prag Savunma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya ve Çin'in ordularını güçlendirmek ve modernize etmek için büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Rutte, "Bu sadece Moskova'daki veya dün Pekin'deki gibi büyük askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, agresif bir şekilde nüfuzlarını kullanmak, küresel düzeni yeniden şekillendirmek ve özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmak için yapılıyor." dedi.

        Rutte, NATO olarak "naif" olmamaları gerektiğini, bu eğilimin yakında değişmeyeceğinin altını çizerek, Rusya'nın gelecekte Avrupa ve dünyada "istikrarı bozan ve çatışmacı bir güç" olmaya devam edeceğini söyledi.

        NATO olarak önceliklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmaları olduğunu belirten Rutte, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

        Rutte, NATO ülkelerinin yeterince savunma üretimi yapmadığına işaret etti.

        Yakın zamana kadar Rusya'nın tüm NATO müttefiklerinden daha fazla mühimmat ürettiğine değinen Rutte, Rusya'nın ekonomisinin ABD'nin Texas eyaletinin ekonomisi kadar bile büyük olmadığını dile getirdi.

        Rutte, sorunu fark etmelerinin ardından, özellikle mühimmat konusunda durumu tersine çevirmeye başladıklarını aktardı.

        Rusya, yakın zamanda Ukrayna'da NATO birliklerini kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmesine rağmen, bu konunun önemini neden vurguladığı sorulan Rutte, Ukrayna'nın egemen bir ülke olduğunu ve buna Rusya'nın karar veremeyeceğini kaydetti.

        Rutte, "Ukrayna egemen bir ülkedir. Ukrayna, barışı desteklemek için ülkesinde güvenlik gücü bulundurmak istiyorsa, bu onların kararıdır. Başka hiç kimse bu konuda karar veremez. Bence Putin'i bu kadar güçlü hale getirmekten vazgeçmeliyiz. O, Texas Valisi'dir, daha fazlası değil. Bu yüzden bunu çok ciddiye almayalım." değerlendirmesinde bulundu.

