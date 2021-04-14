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Market çalışma saatleri: Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanacak?

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle yurt genelinde Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Marketlerin çalışma saatleri de güncellendi. Peki marketler saat kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanıyor? İşte market çalışma saatleri...

Market çalışma saatleri: Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişti. Genelgede market çalışma saatleri de güncellendi. İftar ve sahur hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar market çalışma saatlerini araştırıyor. Peki marketler saat kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanacak?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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