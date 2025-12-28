Marketler pazar günleri kapalı mı olacak? Zincir marketler pazar günü çalışmayacak mı?
Esnaf, sanatkarlar ve perakende sektörü temsilcilerinin, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması yönünde mutabakata vardığı duyurulmuştu. Bu gelişme sonrası ''Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?'' sorusu gündemdeki yerini almıştı. Nihai karar için gözler Ticaret Bakanlığı'na çevrilirken Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ve Gıda Perakendicileri Derneği'nden peş peşe açıklama geldi. Peki, pazar günleri zincir marketler kapalı mı olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştayda sektör temsilcilerinin, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığı duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası gözler Ticaret Bakanlığı’na çevrilirken milyonlarca vatandaş ‘’Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Sektörün önemli temsilcilerinden olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) mutabakat açıklamasına itirazda bulunurken Gıda Perakendecileri Derneği'nden (GDP) bir açıklama geldi. Peki, pazar günleri zincir marketler kapatılacak mı? İşte son durum…
ESNAF, SANATKAR VE PERAKENDECİLER ANLAŞTI
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.
Güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğuna işaret eden Düzgün, şu ifadeleri kullandı:
"Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."
"KONUNUN ÇOK BOYUTLU OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR"
Programa katılan ATO Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti.
Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı program kapsamında "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumlar da gerçekleştirildi.
PEŞ PEŞE İTİRAZ GELDİ
Marketlerin pazar günü kapanıp kapanmayacağı tartışması perakende sektörünü ikiye böldü.
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün’ün 'mutabakat' açıklamasına sektörün önemli temsilcilerinden olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) itiraz geldi.
TAMPF, bu yönde bir kararları ya da görüş birliklerinin bulunmadığını bildirirken bir itiraz da yönetim Kurulunda Migros Bim CarrefourSA ve A 101 yöneticilerin yer aldığı Gıda Parakendicileri Derneği'nden (GDP) geldi.
Dernek, bu konuda bir görüş birliği bulunmadığını açıklayarak, "Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir" dedi
Gıda Perakendecileri Derneği'nin açıklamasının tamamı şöyle:
"Ülkemizde gıda perakendesinde faaliyet gösteren ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktasını ve sektörde istihdam edilen 465 bin çalışanı temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği olarak; bugün çeşitli basın yayın organlarında çıkan sektörün, zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili anlaşmaya vardıkları haberine dair bu doğrultuda bir görüş birliğimiz olmadığını kamuoyuna önemle arz ederiz.
Üyesi olduğumuz, organize perakendenin %90’ının üzerinde bir temsiliyete sahip Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun da yapmış olduğu açıklama bağlamında, teknik verilerin tamamı göstermektedir ki haftanın bir günü gerçekleşecek bir kapanma hem istihdamda hem kayıtlı ekonomide oldukça büyük ve onarılması güç yaralara neden olacaktır.
Yaklaşık 5 bin satış noktası ile tüm sektörü temsil etmekten uzak olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun, sektörü, ülke ekonomisini ve en önemlisi tüketicileri olumsuz etkileyecek bu konuda, tüm sektör adına açıklama yapmış olmasının son derece yanlış olduğunu ifade etmek isteriz.
Ekonomimizin daha da güçlenmesi gereken bir dönemde, daha çok çalışmak yerine çalışma gününü azaltıcı bir tavsiyede bulunulması ve bunun etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemesi kabul edilebilir değildir.
Mevcut durumda işletmeler, haftanın 7 günü faaliyet göstermek üzerine kurulu bir sistem yürütmekte, çalışan sayılarını da buna göre ayarlamaktadırlar. Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir.
"İSTİHDAM KAYIPLARI ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK"
Çalışma günlerine getirilecek kısıtlama hem kısa hem de uzun vadede istihdamı son derece olumsuz etkileyecek, işletmeler işe alımlarını da doğal olarak sınırlandıracaktır. Ayrıca sadece perakendede değil doğrudan ve dolaylı olarak perakende sektörü ile etkileşim içerisinde olan başta üretim ve lojistik sektörleri olmak üzere birçok sektörde de istihdamın azalmasına neden olacaktır. Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir. Tedarik zinciri ve tüm paydaşlar düşünüldüğünde olası istihdam kayıpları çok daha yüksek olacaktır.
Çalışma günlerine gelecek bir kısıtlama, tedarik zincirinde de önemli bir aksamaya sebebiyet verecektir. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinde zincirin bozulması, ürün kayıpları noktasında dünya ortalamalarının çok üzerinde kayıplarımız olduğu göz önüne alındığında üreticiler, tüketiciler ve enflasyon etkileri olarak ekonomiyi olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır.
"HAFTANIN 7 GÜNÜ, GÜNÜN 24 SAATİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILABİLDİĞİ GERÇEĞİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"
Alışveriş günlerinin kısıtlanması tüketici mağduriyetine sebep olacaktır. Bu şekilde tüketicinin, ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma, farklı alternatif ve çeşitlilik içinde seçme hakları elinden alınmış olacaktır. Bu, özellikle ekonomik yönden alım gücü düşük olan tüketicinin son derece aleyhine bir durum ortaya çıkarmış olacaktır. Ayrıca, kısıtlama önerilirken; günümüzde dijitalleşmenin geldiği noktada, haftanın 7 günü, günün 24 saati internet üzerinden alışveriş yapılabildiği gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır."
MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK?
Marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde henüz resmi bir karar alınmadı. Sektör, karar için son adımın Ticaret Bakanlığı tarafından atılmasını bekliyor.
Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.