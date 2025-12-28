Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI POŞET FİYATI 2026 SON DAKİKA: Plastik poşete zam geldi! Yeni market poşeti fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Plastik poşete zam geldi! 2026 Zamlı poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Plastik poşete zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı, 2025 yılında 50 kuruşa yükseltilmişti. 12 Kasım'da düzenlenen Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı sonucunda, 2026 yılında geçerli olacak plastik poşet ücreti belli oldu. Peki, yeni zamlı poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte, 2026 market poşeti fiyatı...

        Giriş: 28.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:15
        1

        Plastik poşetler, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti. 2019’da 25 kuruştan satışına başlanan market poşetlerinin fiyatı, 2025 yılında 50 kuruşa yükseltilmişti. Plastik poşete zam geldi. 2026'da market poşetlerine uygulanacak taban ücret belli oldu. Peki, 2026 market poşeti fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, zamlı poşet fiyatı…

        2

        PLASTİK POŞETE ZAM GELDİ

        Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

        3

        2026 ZAMLI POŞET FİYATI NE KADAR OLDU?

        2026 yılında plastik poşet fiyatı 1 lira olacak.

        4

        PLASTİK POŞET FİYATI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

        5

        2019 YILINDA ÜCRETLİ HALE GETİRİLDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

        Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

        6

        BUGÜNE KADAR 2,8 MİLYON TON PLASTİK ATIĞIN OLUŞUMU ENGELLENDİ

        Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

        Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
