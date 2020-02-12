AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık (54) akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.
Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık (54) akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.
Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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