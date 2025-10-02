Marmara 5 büyüklüğünde depremle sallandı! 2 Ekim 2025 Perşembe Marmara Denizi depremi ne zaman, saat kaçta oldu, ne kadar sürdü?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi. Konu hakkında açıklama yapan AFAD, "Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." İşte, 2 Ekim 2025 Marmara Denizi depremine dair tüm detaylar...
2 Ekim 2025 Perşembe bugün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Saat 14.55'te, 5 büyüklüğünde kaydedilen deprem İstanbul'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası İstanbul Valiliği ve AFAD peş peşe açıklamalarda bulundu. Öte yandan, AFAD artçı depremlerin sürdüğünü açıkladı.
2 EKİM 2025 PERŞEMBE MARMARA DENİZİ DEPREMİ SAAT KAÇTA, NEREDE OLDU?
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
14.55'te meydana gelen Marmara Denizi depremi ortalama 15 saniye sürdü.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD, Marmara Denizi depremi sonrası açıklama yaptıç Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
ARTÇILAR SÜRÜYOR!
Marmara Denizinde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler başladı. İşte, AFAD'a göre artçı depremler listesi;
2025-10-02 15:11:32 7.0 km derinliğinde 2.9 Marmara Denizi - [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:09:40 7.0 km derinliğinde 1.6 Marmara Denizi - [16.31 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:07:33 7.0 km derinliğinde 2.4 Marmara Denizi - [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:03:14 7.0 km derinliğindeL 2.3 Marmara Denizi - [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:02:45 6.21 km derinliğindeL 2.2 Marmara Denizi - [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 14:58:30 6.73 km derinliğinde 3.8 Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)