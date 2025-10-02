Habertürk
Habertürk
        Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

        Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

        Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 02.10.2025 - 16:22
        Bakan Memişoğlu'ndan deprem açıklaması
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

        Bakan Memişoğlu, "Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

