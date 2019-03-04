Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyaca ünlü cerrahlara ev sahipliği yapacak

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6-9 mart tarihleri arasında dünyaca ünlü cerrahlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan bu kursla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahlara Prof. Guido Torzilli, Prof. Daniele Del Fabro ve Prof. Ender Dulundu canlı yayında karaciğer kanseri ameliyatı sırasında ultrasonografi kullanımını gösterecek.

Bu özellikli teknik ile karaciğer kanserlerinde metastaz sayısı ve boyutu ameliyata engel olmaktan çıkıyor ve bu hasta grubu da ameliyat olma şansı yakalayabiliyor.

Kursun devamı olarak; 8-9 mart tarihlerinde Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası Sultanahmet yerleşkesinde ise dünyada erişkinde canlıdan canlıya karaciğer naklini ilk kez gerçekleştirmiş olan Prof. Masatoshi Makuuchi ile Amerika, Japonya, Kore, İtalya ve diğer yurtdışından gelen onkolog ve cerrahlar ile ülkemizin ileri gelen hekimleri; karaciğer naklini, karaciğer ve pankreas kanserlerinde cerrahi ve onkolojik tedavileri son gelişmeler ışığı altında tartışacak, bilgi ve tecrübelerini Türk meslektaşları ile paylaşacak.