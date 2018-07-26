Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km'lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. 2004 yılında temelleri atılan 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılan Marmaray'da 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon bulunuyor.

Avrupa ve Anadolu yakasındaki banliyo hatları da devreye girince Gebze Halkalı arası 105 dakika, Bostancı Bakırköy arası 35 dakika, Söğütlüçeşme Yenikapı arası 12 dakika, Üsküdar Sirkeci arası 4 dakika olacak.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme : 06.00

Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme : 00.00

Kazlıçeşme- Ayrılıkçeşme: 06.00

Kazlıçeşme- Ayrılıkçeşme: 23.40

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