Metro, genellikle nüfus yoğunluğu fazla olan büyük şehirlerde kurulan ve şehir merkezini süratli bir şekilde banliyölere bağlayan ve yolcu taşıyan yeraltı demiryoludur.

İlk kent içi yeraltı metrosu 1863’te Londra’da kuruldu. Bunu 1900’de Paris ve 1902’de açılan Berlin metroları izledi. Böylece metro yapımı, kullanışlı ve verimli bir ulaşım aracı olarak Madrid, Roma, Atina, Budapeşte, Hamburg, Leningrad, Lizbon, Oslo, Moskova, Chicago, New York, Buenos Aires, Tokyo, Montreal gibi dünyanın başka ülkelerinin şehirlerine de yayılmış oldu. Türkiye'de ise 1986 yılında İstanbul’da belirli bir bölümün trafiğini rahatlatmak amacıyla hafif metro yapımına başlandı. Günümüzde bir çok farklı noktaya yayılarak yüksek bir kapasite ile hizmet vermektedir. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir.

Şu anda Türkiye’de 5 ilde metro bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’dır.

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

İstanbul metro çalışma saatleri : 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri : 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri : 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri : 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri : 06:00 – 00:09