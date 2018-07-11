Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Marmaray ile bugüne kadar 265 milyon yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti.
Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısı 200 bine ulaşıyor.
Marmaray sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına da büyük katkılar sağlıyor.
YAKLAŞIK 27 BİN ARAÇ TRAFİKTEN ALINDI
Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 27 bin araç trafikten çekildi. Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı.
Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, 265 milyon yolcu, toplam 265 milyon saat tasarruf etti.
Sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, anahat yolcu taşımacılığı ve lojistik sektörü için de ufuk açan bir proje olan Marmaray, uluslararası demiryolu koridoru açısından en önemli halkalardan birisini oluşturuyor.
YHT'LERLE TAŞINAN YOLCU SAYISI 40 MİLYONU GEÇTİ
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce işletilen yüksek hızlı trenleri (YHT) kullanan yolcu sayısı da bugüne kadar yaklaşık 40 milyonu geçti.
Ayrıca, son bir yıldır çok yoğun talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenlerinin de arasında olduğu konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü.
Geçen yıl 4,8 milyon yolcu bu trenlerle seyahat etmeyi tercih ederken, bu yılın mayıs ayı verilerine göre taşınan yolcu sayısı bir milyon artarak 5,8 milyona yükseldi.
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