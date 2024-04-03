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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Mart ayı enflasyon oranı son dakika AÇIKLANDI! 2024 Mart ayı enflasyon oranı kaç çıktı? - Merak Edilenler Haberleri

        Mart ayı enflasyon oranı bugün açıklandı! 2024 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?

        Mart ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı. 2024'ün Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli oldu. Ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.67 artmasını bekliyordu. Bu bağlamda gözler "Mart ayı enflasyonu kaç çıktı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:07
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        TÜİK, her ayın başında, bir önceki aya ilişkin enflasyon oranı rakamlarını açıklıyor. Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan enflasyon rakamlarının Mart ayında yüzde kaç olacağı merak ediliyor. İşte, 2024 Mart ayı enflasyon verilerine dair detaylar...

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        TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.

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        MART AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

        TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

        4

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 3.67, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.32 gelmesi yönündeydi.

        Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.

        Detaylar geliyor...

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