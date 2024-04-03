MART AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.