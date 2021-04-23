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Mart ayında kartlardan 127 milyar TL ödendi

Mart ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı, internetten kartlı ödemeler geçen yılın 2 katına çıkarak 33 milyar TL'ye ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, Mart ayında 127 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti. En fazla kartlı ödeme artışı kamu/vergi ödemeleri ve giyim sektörlerinde görüldü. İnternetten kartlı ödemeler ise geçen yıla göre yüzde 100 büyüyerek 33 milyar TL'ye ulaştı. İnternetten ödeme yapılan kart adedi 26 milyona ulaşırken, internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi de 70 bini geçti.

Mart ayında kartlardan 127 milyar TL ödendi
HABERTURK.COM

Bankalararası Kart Merkezi (BKM),2021 yılının Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, Mart ayı sonunda Türkiye'de 78 milyon adet kredi kartı, 142.5 milyon adet banka kartı ve 46.8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2020 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10'luk, banka kartı adedinde yüzde 6'lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39'luk artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267.3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.

ÖDEMELER MART'TA YÜZDE 48 ARTTI

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 127 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 106.3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 18.9 milyar TL'sinde banka kartları, 1.5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 232 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ KAMU/VERGİ ÖDEMELERİNDE YAŞANDI

Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 236 artış ve 6.8 milyar TL'lik ödemeyle kamu/vergi ödemeleri sektöründe gerçekleşti. Bu artışta vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkili olduğu görüldü.

Kamu/vergi ödemeleri sektörünü sırasıyla, yüzde 92 artış ve 9 milyar TL'lik ödeme ile giyim ve aksesuar, yüzde 89 artış ve 9.5 milyar TL'lik ödeme ile elektronik eşya, yüzde 75 artış ve 4.3 milyar TL'lik ödeme ile mobilya ve dekorasyon, yüzde 65 artış ve 2,9 milyar TL'lik ödeme ile de eğitim/kırtasiye sektörleri takip etti.

İNTERNETTEN ÖDEMELER 2 KATINA ÇIKTI

BKM'den yapılan açıklamada, internetten kartlı ödeme tutarı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak, 33 milyar TL'ye ulaştı.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl Mart ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25'e ulaştı. Bu sonuç, her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten gerçekleştiğini gösteriyor.

İnternetten ödeme gerçekleştirilen kart sayısı yüzde 38 artarak 26 milyona ulaşırken, internetten ödeme yapılan işyeri adedi yüzde 37 artarak 70 bin adedi geçti

BKM verilerinde, Mart ayında toplam 26 milyon farklı kart ile internetten ödeme gerçekleşirken bu sayının geçen yıla göre yüzde 38 oranında arttığı görülüyor. Mart ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi de de geçen yıla göre yüzde 37 artarak 73 bin adede ulaşmış durumda.

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