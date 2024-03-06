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        Haberler Gündem Marteniçka ne zaman çıkarılır? Balkan geleneği marteniçka hikayesi anlamı nedir?

        Marteniçka ne zaman çıkarılır? Balkan geleneği marteniçka hikayesi anlamı nedir?

        Marteniçka, Balkan coğrafyasının en yaygın bahar gelenekleri arasında yer alıyor. Mart ayının başında takılmaya başlanan marteniçka bileklik kırmızı ve beyaz ipler ile yapılıyor. Baharın gelişini temsil eden marteniçka günümüzde de kullanılıyor. Üçüncü cemrenin de düşüp baharın başlamasıyla "Marteniçka ne zaman çıkarılır?" sorusu gündeme geldi. İşte, marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:39
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        İlkbahara 'Hoşgeldin' demek için takılan marteniçkalar bileklerdeki yerini almaya başladı. Her sene kutlanan bir ritüel olan marteniçka mart ayı boyunca bileklerdeki yerini koruyacak. Peki, Marteniçka ne zaman çıkarılır ve hikayesi nedir? İşte, marteniçka bileklik yapımı ile ilgili detaylar...

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        MARTENİÇKA NEDİR?

        Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.

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        MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

        Doğa takvimine göre Şubat ayının sonunda leyleklerin göç için yola çıktığı biliniyor. Leyleklerin göç için yola çıkması baharın gelişinin bi göstergesi kabul ediliyor. 1 Mart itibarıyla kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve Mart ayı boyunca bileklerde kalıyor.

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        MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

        Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

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        MARTENİÇKA HİKAYESİ NEDİR?

        Bulgaristan folkloründe Marteniçkaya dair çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan biri de Baba Marta'dır. Bulgarlar 1 Mart'tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanırlar.

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        Baba Marta - Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

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        İlk martenitsalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılırmış ve nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırmış. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırmış, bu da hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırmış.

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        Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde martenitsalarda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan martenitsalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir. Martenitsaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise; "Pijo ve Penda" adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.

        Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.

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        MARTENİÇKA NASIL YAPILIR?

        Geleneğe göre marteniçkaların satın alınmaması ya hediye edilmesi ya da örülmesi gerekir. Balkan coğrafyasında 1 Mart'ta herkes birbirine marteniçka hediye eder. Marteniçka örmek oldukça kolaydır. Bir parça kırmızı ip ve bir parça beyaz ip marteniçka örmek için yeterlidir.

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        Kırmızı ve beyaz ipi bir ucundan birbirine bağlayıp diğer uçları birbirine dolayarak marteniçka örebilirsiniz. İsteyen tığ ya da şişle de örgü örer gibi istediği şekilde marteniçka örebilir. Marteniçkalara isteğe göre boncuk ve süslemeler de takılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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