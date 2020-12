Marvel Sinematik Evreni genişliyor

Pandemi nedeniyle sinema dünyasında bilet satışları yüzde 70'den fazla düşüp, 30 milyar dolardan fazla bir kayıp olduğunun konuşulduğu şu günlerde Disney, açıkladığı yeni projeleriyle sektöre gelecek yıllar için umut verdi.

Önceki gün düzenlenen Disney Investor Day etkinliğinde Marvel Sinematik Evreni ve Star Wars Evreni'nde geçecek 10'dan fazla dizi ve film duyuruldu.



İŞTE DISNEY'İN YENİ PROJEELERİ

AHOSKA: Mandolarian dizisinde Katee Sackoff'un canlandırdığı 'Ahoska' karakterinin dizisi... Ünlü oyuncu Rosario Dawson da kadroda...

RANGERS OF THE NEW REPUBLIC: Mandolarian dizisindeki karakterlerin yer alacağı projenin sadece adı açıklandı.

ANDOR: Star Wars evreninde geçen Rouge One filminde ilk kez seyirciyle buluşan Andor karakteri kendi dizisine kavuşuyor. Andor'u filmde de olduğu gibi Diego Luna canlandırıyor.

OBI-WAN KENOBI: Star Wars filmlerinin en sevilen karakteri Obi-Wan Kenobi bir diziyle dönüyor. Dizide Obi-Wan'ı Ewan McGregor canlandırıyor. Hayden Christensen ise serinin ikonik karakteri Darth Vader olarak ekrana dönecek.

A DROID STORY: Star Wars filmlerinin unutulmaz robotları R2-D2 ve C-3PO yeni robot karakterlerle bir dizide bir araya geliyor.

LANDO: Donald Glover Solo filminde canlandırdığı Lando karakteri için yeniden kamera karyısına geçecek.

WILLOW: Ron Howard'ın 1988 yapımı fantastik filmi Willow'un dizisi merakla bekleniyor.

IRONHEART: Çizgi romanda Tony Stark'ın yerine Iron Man olan Riri Williams Ironheart olarak ekranlara gelecek. Ironheart'ı Dominique Thorne canlandıracak.

ARMOR WARS: Don Chadel bu mini dizi için Iron Man ve Avengers filmlerinde giydiği War Machine zırıhını yeniden giyecek.

SECRET INVASION: Samuel L. Jackson S.H.I.E.L.D'ın patronu Nick Fury olarak Captain Marvel'de Talos'u canlandıran Ben Mendelsohn'la bu dizide bir araya gelecek.

WANDAVISION: Avengers serisinin Scarlet Witch'i ve Vision'ın en merakla beklenen dizilerden birinde bir araya gelecek.

LOKI: Thor'un kardeşi Loki bu dizide tek başına. Tom Hiddleston'ul Loki olarak ekrana döneceği dizide Owen Wilson da var.

WHAT IF...?: Animasyon dizisi What If…?‘te Marvel Sinematik Evreni’nde paralel evrenler geçilecek...

HAWKEYE: Jeremy Renner, ok ve yayını alıp Hawkeye olarak kötülerle savaşacak.

SHE-HULK: Tatiana Maslaney yeşil dev Hulk'un kadın versiyonu olacak. Mark Ruffalo Hulk olarak dizide yer alacak.

I AM GROOT: Galaksinin Koruyucuları'nın sevimli 'ağacı' Groot'un kısa filmleri sevenlerini mutlu edecek.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMMANIA: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ve Michelle Pfeiffer Marvel evreninin en kötü karakterlerinden Kang tne Conqueror'la mücadele edecek.

DOCTOR STARNGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS: Filmin yönetmeni Sam Raimi, Örümcek Adam ve WandaVision'la bağlantılı olacak bu film yeni dönemin en çok merak edilen serisi olacak.

SPIDER-MAN 3: Eski 'Örümcek Adam'larında yer alacağı dedikoduları sonrası heyecan iyice arttı.

BLACK PANTHER 2: Chadwick Boseman'ın ölümü sonrası akıbeti merak edilen Black Panther 8 Temmuz 2022'de seyirciyle buluşacak. Boseman'ın yerini kimse almayacak, yeni bir Black Panther olacak.

THOR: LOVE AND THUNDER: Eski Batman Christian Bale, Taika Waititi'nin yöneteceği filmde Gorr the God Butcher'ı canlandıracak.

ROGUE SQUARDRON: Bu yeni Star Wars filminin yönetmeni Wonder Woman filmlerine de imza atan Patty Jenkins.