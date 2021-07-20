Mary Poppins Dönüyor filmi oyuncuları kimler? Mary Poppins Dönüyor filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Rob Marshall'ın yönettiği ve Magee, Marshall ve John DeLuca'nın hikâyelerinden uyarlanarak David Magee tarafından senaryolaştırılan 2018 çıkışlı Amerikan yapımı müzikal fantastik film ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MARY POPPİNS DÖNÜYOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emily Blunt

Lin-Manuel Miranda

Ben Whishaw

Emily Mortimer

Julie Walters

Dick Van Dyke

Angela Lansbury

Colin Firth

Meryl Streep



MARY POPPİNS DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930’larda Londra’nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen’la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane’de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks’lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack’le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.