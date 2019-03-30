Almanya'da bulunan Türk firmasından film dağıtımında büyük adım...

'Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar, Almanca konuşulan ülkelerde, ilk kez Ali Fidan'ın sahibi olduğu Türk dağıtım firması AF Media'nın çalışmasıyla 200 sinemada gösterime girecek.

'Maşa' adlı küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli 'Mişka' adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu eden yapım 'Maşa ile Koca Ayı' serisi Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında yer almıştı.

Serinin 3'üncü filmi 'Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar'ın Türkiye'de gördüğü ilgi Ali Fidan'ı filmin Avrupa'da da gösterime çıkarılması yönünde harekete geçirdi. Fidan'ın Almanca dublaj yaptırdığı film 4 Nisan'da Almanya ve Avusturya'da izleyiciyle buluşacak.